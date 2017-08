La Lazio cerca un sostituto di Keita in fretta e furia. Mancano 2 giorni alla fine del mercato, la società bianconceleste si muove velocemente per non essere colta impreparata dall'eventuale partenza del senegalese. A parte Kluivert jr, il ds Tare avrebbe un obiettivo primario: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe portare in Italia Emre Mor del Borussia Dortmund, vicinissimo alla Fiorentina, poi tentato dall'Inter. Piacciono anche Ivan Cavaleiro ed Helder Costa del Wolverhampton, gestiti dal potentissimo Mendes.