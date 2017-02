La Lazio avrà un tesoretto da parte da investire sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio beneficerà dei riscatti promessi per la cessione dei suoi giocatori in giro per l'Europa. L’Atalanta acquisterà Berisha, Mauricio resterà allo Spartak Mosca. Kishna e Morrison rimangono da valutare, potrebbero comunque rimanere nei club che hanno scommesso su di loro. E il tesoretto per il mercato biancoceleste potrebbe essere di 23 milioni di euro. Che la dirigenza biancoceleste dovrebbe reinvestire sul mercato, per rinforzare la rosa.