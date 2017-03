Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non c'è solo la Juventus sulle tracce del centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Il club biancoceleste continua a far fatica nel trovare l'accordo sul rinnovo di contratto in scadenza 30 giugno 2020 e in questo vuoto sta provando ad inserirsi il club bianconero. Sul giocatore però ci sono anche Inter, Manchester United, Liverpool e Arsenal, tutte disposte a spendere cifre importanti per superare la concorrenza.