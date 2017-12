Pare che Lotito abbia chiesto, a Bergamo durante la sfida contro l'Atalanta: "Perché toglie sempre lui?". Leiva è stato sostituto 8 volte in questa stagione, mai per punizione. Il mister sceglie di preservarlo, come riporta il Corriere dello Sport: non vuole che cada in una lunga serie di infortuni muscolari, nello stesso tempo pende sulla sua testa una diffida, che gli farebbe saltare una partita. Per questo il mister potrebbe decidere di fargli saltare la gara contro il Crotone: troppo importante la gara di fine anno contro l'Inter, la Lazio ha bisogno di lui. Per questo per una volta rimarrà fuori: neppure stavolta per punizione.