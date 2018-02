de Vrij via, e i tifosi vanno a caccia di colpevoli. Sui social non vanno molto per il sottile, in molti si chiedono come sia possibile, come Lazio e difensore siano arrivate a questa situazione. Una querelle rinnovo lunga, lunghissima, che non ha portato i frutti sperati, nonostante l'ottimismo e la buona volontà della Lazio. Tante volte il rinnovo era dato per fatto, tante volte per sfumato, stavolta è arrivata la parola fine. E l'Inter spera, insieme alle altre pretendenti. Ma di chi è la colpa?



LE COLPE - Come riporta il Corriere dello Sport, dietro il no di de Vrij ci sarebbe la SEG, la potente agenzia olandese che ne gestisce il cartellino (con cui da poco ha firmato pure Bastos). La Seg avrebbe preteso una cifra vicina al 20% della clausola rescissoria del giocatore, quasi 5 milioni, anche se in molti parlano addirittura di una richiesta di 10 milioni. Lotito e Tare però non avrebbero ceduto al ricatto: l’accordo tra la società e la Seg non c’è stato. E de Vrij andrà via a parametro 0.