Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, parla della stagione e del percorso biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio: "Speriamo di vincere ad Empoli, bisogna vincere e ce la metteremo tutta per fare una grande prestazione. Il risultato, a volte, non rispecchia quanto fatto sul campo, come è accaduto lunedì sera contro il Milan. Ci siamo allenati tutta la settimana bene, facciamo un buon allenamento domani e poi ci prepareremo per affrontare la trasferta. Mi auguro che la Lazio giochi come lunedì, se dovessimo fare sempre così ci toglieremo più avanti delle grandi soddisfazioni. Lazio sulla strada per raggiungere il livello del Napoli? Non so, bisogna fare un passo alla volta e rendersi conto di quello che siamo adesso, speriamo di arrivare sempre più in alto per raggiungere traguardi maggiori".