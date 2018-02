Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, ha commentato a Sky Sport il sorteggio contro la Dinamo Kiev negli ottavi di finale di Europa League: "Ho mandato subito un messaggio ad Inzaghi, ma penso fosse alla tv a vedere il sorteggio. Se mi ha risposto? Ancora no, può darsi stia già studiando i giocatori della Dinamo Kiev. Sorteggio positivo? Le squadre iniziano ad essere tutte importanti. C'è quella più forte, quella meno, però tutte possono metterti in difficoltà. La Dinamo è una squadra complicata, è giovane con tanti ragazzi che vogliono emergere. È chiaro che in Europa non ci sono più nemmeno nei gironi le squadre materasso com un tempo. Ogni partita te la devi sudare e giocare come una finale". L'ex estremo difensore biancoceleste ha poi aggiunto: "Come risolvere i casi di spogliatoio? Io sono alla Lazio per lavorare, ma non ho risolto da solo i casi. Insieme agli altri dirigenti facciamo del nostro meglio per ottenere risultati importanti. Per far si che si risolvino le situazioni, bisogna essere sempre tutti presenti, attenti e concentrati. Deve esserci da entrambe le parti la voglia di risolvere i casi. Nani? Sta bene, ha avuto qualche problemino fisico ma si sta allenando". Infine su Anderson: "Un cambio modulo per lui? Questo non lo so, bisognerebbe dirlo all'allenatore. Stiamo giocando con quel modulo, e credo rimarrà quello con cui stiamo facendo bene. C'è spazio per tutti con tre competizioni e mi auguro che tutti stiano al meglio e facciano la propria parte".