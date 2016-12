La Lazio si guarda intorno per il vice Biglia. Notizie sul rinnovo non sembrano in procinto di sbocciare, e le possibilità di vedere Biglia lontano dalla capitale non sono così remote. Nella rosa di possibili sostituti, o alternative, al centrocampista argentino è finito, come riporta la Repubblica, Marko Vejinovic. E si rinnova un vecchio trinagolo: dall'antico interesse per Clasie del Feyenoord, sempre al posto di Biglia, si è passati al suo sostituto. O presunto tale: arrivato per sostituire Clasie, Vejinovic avrebbe rotto con l'allenatore, collezionando una sola presenza in questa stagione. Il costo non sarebbe proibitivo, e l'approdo alla Lazio sarebbe favorito dalla scuderia di procuratori che ha portato a Roma anche De Vrij.