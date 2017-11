La Lazio sonda il mercato in vista della sessione di gennaio. E nel mirino è finito un attaccante, per rinforzare un reparto impoverito dall'infortunio di Caicedo. Si tratta di Franco Soldano, punta centrale classe '94 dell’Unión Santa Fé. Fino ad ora per lui nella Primera División argentina 5 reti in 8 presenze. Ai microfoni dei media argentini il suo agente, Hernán Rubiola, è stato chiaro: “Franco sta ricevendo le attenzioni di molti club da inizio campionato. Dalla Grecia mi ha contattato il PAOK, mentre dalla Spagna ho già avuto contatti con il Betis. Per quanto riguarda l’Italia so che piace a squadre come Lazio, Udinese e Chievo Verona”.