La Lazio sonda il calciomercato, e c'è chi si propone. Per il dopo-de Vrij si è parlato di Badstuber, e il difensore dello Stoccarda ai microfoni de La Gazzetta dello Sport non ha smentito nulla: “L’estero mi affascina. Squadre di tradizione che giocano in campo internazionale sono stimolanti. Alla Lazio ha giocato il mio amico Klose, quindi conosco la realtà. Lui si è trovato bene nella città, nel club e si è legato ai tifosi. Ho sentito grandi cose sulla Lazio. Trattative in corso? Per rispetto dello Stoccarda, con cui devono ancora raggiungere obiettivi, non parlo di nessuna trattativa. La Serie A? Ho esperienza e ho vinto, ma si può sempre migliorare. La Serie A tatticamente è avanti, i difensori imparano. Lazio, Roma e Juve in Europa stanno facendo bene. Come sto fisicamente? Sto bene e da tanto. Ho vissuto un periodo drammatico ma sono andato avanti. In carriera ho imparato molto da Van Bommel, Schweinsteiger e Klose: una responsabilità che sento è indottrinare i giovani, che vivono troppo sui social e poco nella vita reale, come fecero loro con me”.