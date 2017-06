Lazio, caccia all'esterno. Tare avrebbe in mente una serie di nomi per sostituire Keita: la pista Gomez si è complicata, come riporta la Repubblica, nel frattempo vengono sondate altre possibilità. C'è anche l'esterno Pereiro, del Psv, ma la Lazio proverà a pescare in Serie A per accontentare Inzaghi. La Lazio avrebbe in mano un esterno destro giovane e rampante, alla Basta: sarebbe in attesa di ufficializzarlo a breve.