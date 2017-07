Un altro ex Roma è passato alla Lazio. Nel settore giovanile sono storie che si ripetono ogni anno: il classe 2000 Falbo, terzino sinistro, è il terzo acquisto della Lazio Primavera di Bonatti. In Under 17 ha collezionato 27 presenze e 2 reti, prima di essere inserito in lista di svincolo dai giallorossi. In primavera Lazio è il terzo acquisto: Boateng (’99, prelevato dal Dordrecht) e Kalaj (2000 ed ex compagno di squadra alla Roma).