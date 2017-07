La Lazio avvia i primi contatti con la Juventus per accontentare Keita. Prime timide aperture biancocelesti. Keita stavolta riga dritto: è tornato a Roma, in attesa dell'incontro promesso da Lotito per chiarire la situazione. Il senegalese ha fatto capire di voler valutare anche l'ipotesi rinnovo, Lotito vorrebbe tenere viva la pista che porta al Milan. Con una certezza: i primi timidi contatti con Agnelli, come riporta la Repubblica, ci sono stati. Per accontentare tutti, Keita, e Lotito, la Juventus dovrà fare uno sforzo economico. E la Lazio decidere di riallacciare i rapporti con una dirigenza non proprio vicina a quella biancoceleste.