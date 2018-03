Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, non ci sarà nella trasferta in Ucraina di Europa League contro la Dinamo Kiev.



Il centrocampista serbo, infatti, non è salito con il resto della squadra sull'aereo per Kiev a causa di un affaticamento muscolare. Un problema che secondo quanto riportato da Sky Sport, Milinkovic-Savic si portava avanti da qualche giorno e che aveva avvertito ad inizio settimana.

Milinkovic-Savic proverà a recuperare in vista del posticipo domenicale che vedrà i biancocelesti impegnati all'Olimpico contro il Bologna.