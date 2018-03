Scatta l'asta per Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere dello Sport le pretendenti, nelle ultime settimane, sono cresciute, l'interesse per il giocatore non conosce pausa, nonostante il rendimento opaco delle ultime apparizioni. L’interesse del Paris Saint-Germain è conosciuto da almeno novembre, il Real Madrid piace al giocatore, appartiene ai suoi sogni di bambino. Sergej è spagnolo di origine, è nato a Lleida, da piccolo tifava per le Merengues.



STRATEGIA LAZIO - Non solo: su di lui ci sarebbe anche il City (gli osservatori sono stati visti molte volte a Roma) e lo United di Mourinho. La Juventus sembra fuori dai giochi: Lotito difficilmente si metterà allo stesso tavolo di Marotta e Agnelli. Lotito elabora la sua strategia: per 150 milioni il serbo può partire, ma c'è chi giura che ne voglia chiedere almeno 200 per farlo andar via dopo i Mondiali. Con la possibilità, a quelle cifre, di rifare completamente la squadra e attrezzarla per la prossima stagione.