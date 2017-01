La formazione della Lazio contro l'Atalanta di Gasperini si va delineando. La pioggia e il freddo non fermano i biancocelesti di Inzaghi: in scena vanno le prove tattiche da mettere in campo contro i nerazzurri, domenica, nella sfida che sa di Europa. Inzaghi sembra intenzionato a proporre il 3-4-2-1, a specchio rispetto alla Dea.



Conferme rispetto alla giornata di ieri: il pacchetto a 3 dietro sarà composto da Bastos, De Vrij e Radu. La vera novità di giornata riguarda il ruolo di Felipe Anderson: agirà a tutta fascia, sulla destra, mentre l'altro out sarà di competenza di Lulic. Parolo e Biglia presidieranno la mediana, i due sulla trequarti saranno Milinkovic Savic e Luis Alberto, che ha ben impressionato il tecnico contro il Crotone. Davanti tutto il peso dell'attacco sarà sostenuto da Ciro Immobile.