Una trasferta così, non si vedeva da anni. Come riporta il Corriere dello Sport, a Nizza i tifosi della Lazio hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo e la loro voglia. Un regalo di compleanno per i 30 anni degli Irriducibili, che avevano chiesto, prima del match, una prova di maturità, con le ombre della Uefa e le accuse di razzismo nell'aria. Prova superata: i tifosi biancocelesti hanno solidarizzato con le vittime dell’attentato di Nizza intonando cori contro l’Isis, in sintonia con i tifosi di casa, e indossando maglie contro i terroristi. In mattinata avevano deposto fiori sulla Promenade des Anglais, tra la commozione dei presenti.