Fine dicembre è sempre tempo di bilanci in ogni squadra di serie A. La Lazio ha iniziato in maniera balbettante, con Pioli in panchina, senza la reale capacitá di competere. Poi l'arrivo di Inzaghi, una stagione iniziata nel migliore dei modi, la Lazio che sorprende. Nella speciale classifica dei punti raccolti nell’anno solare, infatti, la Lazio si classifica in quarta posizione con 65 punti. Prima assoluta in questa speciale classifica del 2016 ovviamente la Juventus che tocca la cifra tonda di 100 punti. Seconda posizione e ben distaccato il Napoli a quota 81, terzo posto invece per la Roma a 73. Quarta potenza in Serie A, ottimi auspici per il nuovo anno, al di là della sconfitta contro l'Inter.