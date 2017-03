Questione stadio in casa Lazio, molti sostenitori biancocelestu sarebbero molto interessati ad una riqualificazione del Flaminio, come riporta Repubblica. Hanno dato vita ad una petizione che sproni le autorità a prendere seriamente in considerazione la possibilità di recuperare lo storico stadio, anche contro le volontà della società stessa, che vorrebbe edificare sui terreni della Tiberina. Ad occuparsi di questa proposta è stato l’ex marito della sindaca Raggi, nonché tifosissimo biancoceleste, Andrea Severini. Ecco la sua proposta: “Chiediamo al presidente Claudio Lotito di prendere in considerazione la possibilità di far diventare il Flaminio lo stadio di proprietà della società sportiva Lazio. Sarebbe un gioiello moderno ad impatto zero nel cuore di Roma con tempi brevi di realizzazione e costi limitati”. Bisognerà capire la volontà di Lotito, resta l'impressione che, per ora, le soluzioni al vaglio siano altre.