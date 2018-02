Stefan Radu, difensore della Lazio, è stato premiato ieri sera per aver raggiunto 300 gare con la maglia biancoceleste indosso. Queste le sue parole a Lazio Style Cannel: "Mi sono commosso, anche a fine partita. È un bel traguardo, sono entrato tra i primi dieci giocatori della storia della Lazio. Era passato tanto tempo dall’ultima vittoria, oggi ce l’abbiamo fatta. Volevo ringraziare tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto in questi anni, la società e i tifosi che mi hanno trasmesso la carica per affrontare al meglio le partite. Sono contento perché sono sempre stati al mio fianco. A Bucarest i giornalisti rumeni mi hanno criticato dicendo che non mi sono voluto fermare con loro. Ho sempre cercato di parlare coi tifosi, sentire quello che vogliono. Loro mi hanno sempre fatto sentire importante, questo è bellissimo. Nei momenti difficili ho sempre cercato di alleggerire la tensione, nella mia carriera ho vissuto momenti belli e brutti. I compagni mi apprezzano e li ringrazio, cercherò di lottare per loro. L’abbraccio con Inzaghi? C’è tanto rispetto. Non siamo più compagni, ma il rapporto è bellissimo. Oggi era giusto che entrassero anche gli altri giocatori, al centro della difesa comunque mi sento meglio. Lulic? E’ il nostro simbolo, il nostro eroe. Lui è l’uomo della storia e se mi supera sarò contento per lui".