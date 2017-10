Una Supercoppa vinta subito insieme, Lazio e Juventus si affrontano, e si incontrano grandi ex, come Peruzzi e Nedved. Nel 2000 hanno alzato insieme la Supercoppa, poi l'estate successiva la cessione del ceco proprio ai bianconeri: “Avevo già l’accordo con Cragnotti, però Pavel non lo sapeva. Mi disse di voler restare alla Lazio. Gli organizzai un viaggio segreto a Torino, ma poi sparsi la voce tra i giornalisti. All’aeroporto c’erano fotografi e telecamere, a Roma si venne a sapere del blitz e alla fine fu più facile ottenere il sì", il racconto di Luciano Moggi al Corriere dello Sport: “Senza offesa per la Lazio con cui ho vissuto anni indimenticabili mi sento più juventino”, racconterà poi la Furia nella sua biografia. Ora la sua carriera da dirigente, dall'altra parte Peruzzi dall'estate 2016 è il club manager. Si incontreranno in giacca e cravatta, stavolta, non sul campo.