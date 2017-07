E' rimasta nella storia. Tanto la maglia quanto quella Lazio, con le strisce verticali biancocelesti che rieccheggiavano all'Albiceleste, all'Argentina, cuore pulsante della squadra nella stagione 1999/2000. Il club di Cragnotti campione d'Italia, con Sven Goran Eriksson in panchina, ma non solo: Supercampioni d'Europa con il Manchester United grazie a un gol di Salas e una corsa in Champions League che si interrompe ai quarti di finale, contro il Valencia, finalista, di Hector Cuper.



La Lazio, presentando le maglie per la stagione 2017/18, ha voluto omaggiare quella squadra, con la "ristampa" della maglia Albiceleste che verrà utilizzata in Europa League, proprio come quella del '99 (ripresentata anche nella stagione successiva e indossata da altri campioni, come Crespo e Claudio Lopez) veniva utilizzata in Champions. Ma chi la indossava? Tanti campioni, da Nesta a Veron, da Simeone a Boksic, una squadra da sogno!