Un progetto che sembrava destinato a prendere polvere, quello del nuovo stadio della Lazio. Che invece torna alla vita, grazie al primo sì del sindaco Raggi allo stadio della Roma. Come riporta La Repubblica, la Lazio, su dichiarazioni del responsabile della comunicazione, ha intenzione di continuare ad insistere per edificarlo sui terreni sulla Tiberina, che non sono destinati ad uso abitativo. Un grosso impedimento, ma l'assist della Roma è servito: la Lazio proverà a spingere, senza tener conto delle altre sedi possibili, come lo Stadio Flaminio