La Lazio in attacco sta pensando a qualcosa di nuovo. Nani andrà via, Tare crede ciecamente in Caicedo, come riporta Tuttosport per ora l’unica certezza si chiama Ciro Immobile. Simone Inzaghi ne sta parlando con Tare: il mercato estivo sarà più breve, bisogna avere le idee chiare.



ATTACCANTE - Uno dei nomi sul piatto è Manolo Gabbiadini, un altro pezzo da novanta finito all’estero, che Inzaghi vuole recuperare. L’obiettivo del duo Lotito-Tare è quello di far diventare la Lazio un laboratorio di giovani da svezzare e di potenziali azzurri. Gabbiadini potrebbe rappresentare l'Immobile-bis. Passato la scorsa estate al Southampton, Gabbiadini (piace anche a Bologna, Sampdoria e Torino) potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, che la Lazio vorrebbe abbassare a 13-15 milioni. Con i Saints i rapporti sono buoni, dopo la trattativa Hoedt, la pista si può sbloccare.