Un atto di fiducia: le barriere all'Olimpico verranno abbassate. Durante una riunione tecnica in Questura, riporta CorrieredelloSport.it, è stata confermata la decisione di procedere all’abbassamento delle barriere all’Olimpico. Si partirà dalla Curva Sud, che rimarrà chiusa agli spettatori per Lazio-Udinese, così da poter completare i lavori per il derby di andata di Coppa Italia, in data 1 marzo. La decisione poggia “sul presupposto della maggiore sicurezza raggiunta e sulla scorta delle direttive ricevute”. Verrà anche implementato il sistema di videosorveglianza, con telecamere che riprenderanno soprattutto la zona centrale delle curve.