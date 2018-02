Romagnoli-Lazio, qualcosa di più di una simpatia. Giovanili giallorosse, presente al Milan di Gattuso, vigilia di semifinale di Tim Cup contro la Lazio: per Romagnoli potrebbe sembrare quasi un derby. Al contrario, rischia di essere una partita del cuore: il difensore rossonero non ha mai nascosto le sue simpatie biancocelesti, e continua a ribadirle: "È sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto. Ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è quello”.



ROMAGNOLI TRA LAZIO E MILAN - Lazio e Milan sono tutte e due in corsa su 3 fronti, ma la simpatia per i colori biancocelesti non impedisce a Romagnoli di sottolineare l'importanza della sfida di domani: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale di squadra già dall’inizio. Stanno bene, noi anche. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo. Loro sono un bel gruppo e con Inzaghi stanno facendo bene”.