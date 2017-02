Arrigo Sacchi commenta così Lazio-Milan ai microfoni di Premium Sport: “Un Milan lungo e largo, che cercava di stringere ma senza fare pressing. I rossoneri erano in emergenza: il calcio non si può inventare, bisogna lavorarci. Non si può giudicare, però c’è stato entusiasmo e spirito di squadra. Se fossi Inzaghi non sarei granché contento del risultato, perché la Lazio ha pareggiato con la riserve del Milan, viste le tante assenze tra i rossoneri". Stilettata contro l'Olimpico: “Brutto campo e uno stadio semi – vuoto, la peggior situazione per esprimersi”.