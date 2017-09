La Lazio è al lavoro per preparare al meglio la sfida di domani, contro il Vitesse. Giovedì sera si torna finalmente in Europa. La Lazio volerà ad Arnhem, Paesi bassi. Sale l'attesa, non solo in casa Lazio. Come riportato dal portale olandese Sportnieuws.nl infatti, per giovedì sera è previsto il tutto esaurito al Gelredome, lo stadio della città. I posti disponibili sono 21.248 e nella giornata di giovedì il Vitesse prevede di arrivare a ben 20.000 biglietti venduti. Gli olandesi rispondono presente: dopo tanto tempo, lo stadio sarà praticamente pieno. Il settore sud dello stadio, il cuore pulsante della tifoseria del Vitesse, è già sold out.