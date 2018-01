La Lazio si sente danneggiata. Troppi errori, Inzaghi si è lamentato davanti alle telecamere del gol di mano di Cutrone, è l'ennesimo erroraccio che subisce, ha paura che alla fine incidono sulla classifica i troppi torti arbitrali. Come riporta il Corriere dello Sport, Tare ieri non si è presentato ai microfoni, ma furioso. Si trincera nel silenzio la dirigenza, ma la rabbia è molta. CLASS ACTION - Tanto che l'iniziativa di protesta portata avanti dai tifosi è esplosa di nuovo in maniera clamorosa. Il Comitato dei Consumatori Lazio aveva già raggiunto e raccolto migliaia di adesioni per promuovere una class action nei confronti dell'Aia. Ieri gli avvocati Mignogna e Trane hanno rotto gli indugi: l'azione legale partirà. Presto verrà organizzata una convention, per convogliare chi vuole farsi sentire e rendere formali le adesioni. Poi partirà la causa vera e propria. E sarà la prima, clamorosa, nei confronti della classe arbitrale.