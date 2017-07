Il ritiro della Lazio entra nella fase due. La lista dei convocati sarà corposa: 27-28 giocatori sono in partenza per l’Austria, con due esclusi “d’eccellenza”. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Djordjevic e Marchetti resteranno a casa: Lotito li considera in uscita, ad oggi non hanno un grande mercato. Alle 17 di oggi è prevista la partenza da Fiumicino, domenica il test con il Leverkusen. Altri 10 giorni per Inzaghi: potrà collaudare il 3-5-2, e preparare la sua squadra per la Juventus.