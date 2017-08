La Lazio continua a cercare un centrale per sostituire Hoedt, passato in Premier League. Si punta Jach. Il giovane polacco, centrale del Zaglebie Lubin e della propria Nazionale under 21, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di ekstraklasa.tv: “Non posso garantire la mia permanenza. Per ora sono un giocatore dello Zaglebie, ho i miei doveri e uno di questi è pensare positivo. Quello che succederà lo scopriremo nei prossimi giorni: ne sono rimasti pochi prima della fine del mercato e giorno dopo giorno le possibilità per una cessione sono sempre di meno, ma non dico di no. Sono pronto per un trasferimento ma se dovessi rimanere non sarebbe una tragedia”.