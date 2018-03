Lazio, hai un fan inaspettato. Nonostante il pareggio contro il Bologna, i ragazzi di Inzaghi si godono i complimenti di Enrico Mentana, volto simbolo di La7, che negli studi di Sky Sport ha commentato il match. Noto tifoso interista, Mentana ha elogiato la squadra biancoceleste: “La Lazio va spesso a vincere in trasferta in Europa, è una squadra che non ha complessi d’inferiorità. Io ho visto tutte le partite della Lazio: è una squadra che mi piace veder giocare, come il Napoli”. Inzaghi incassa i complimenti, sperando di farla tornare anche alla vittoria.