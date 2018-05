La Lazio ha un tifoso in più. Appena lasciata la Roma per sbarcare a Milano, Alessio Romagnoli non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste. Il difensore ha postato una foto su Instagram con la maglia della Lazio, mandando spesso messaggi di simpatia alla tifoseria biancoceleste. In semifinale di Coppa Italia, autore del gol su rigore decisivo per la vittoria rossonera, non ha esultato in segno di rispetto per i tifosi della Lazio.



CORSA CHAMPIONS - Un tifoso in più, che spera nella Champions. Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore rossonero ha commentato la corsa Champions: “Per Roma è un bell’effetto, mancavano queste situazioni e sono comunque meritate. Personalmente sono contento che la Roma sia arrivata fino in fondo in Champions. E spero che la Lazio conquisti il quarto posto”.