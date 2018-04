Potrebbe sfumare la pista che conduce la Lazio verso il difensore classe '89 dello Stoccarda Holger Badstuber. Il ds del club tedesco, Michael Reschke, ha parlato così a Kicker: "Abbiamo un dialogo molto aperto e chiaro con il giocatore: abbiamo parlato con lui di come procedere. Holger vuole un po’ più di tempo per decidere se rinnovare, si dovrebbe risolvere tutto nelle prossime due o tre settimane. Non sarà facile tenerlo per un altro anno, ma la possibilità c’è". Il contratto dell'ex Bayern scade a giugno.