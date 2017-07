Felipe Caicedo è pronto a partire. Non si sta più allenando con i compagni dell’Espanyol perchè sta aspettando la Lazio. L’attaccante ha rifiutato un’offerta del Girona, club appena promosso nella Liga e avrebbe detto no al Lilla di Bielsa. I media transalpini negli ultimi giorni hanno rilanciato più volte l’interesse dei francesi verso l’ecuadoregno, sono allenati dal Loco, nemico giurato di Lotito. Caicedo è in parola con la Lazio, attende solo il via libera. Le società trattano da giorni, la chiusura può arrivare entro giovedì. I biancocelesti potrebbero spuntarla versando 5 milioni di euro nelle casse dell’Espanyol, le distanze si stanno assottigliando col passare delle ore. Caicedo ha chiesto di partire, la sua scelta è Roma. Con Quique Sanchez Flores non c’è grande sintonia, sono in rotta da tempo. L’allenatore, nell’ultima stagione, non ha permesso a Caicedo di giocare con continuità, si spiegano così i soli 2 gol segnati. L’attaccante vuole giocare e la Lazio può garantirgli il posto nel modulo scelto da Inzaghi, lo riporta il Corriere dello Sport.