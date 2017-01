Autore di un'ottima prima metà di stagione con la maglia del Chievo, Lucas Castro ha attirato gli occhi di diverse squadre. Il Torino ci ha provato, ma ha presentato un'offerta troppo bassa al club clivense. Ora in pole, come scrive Tuttosport, c'è la Lazio, che offre 6,5 milioni di euro per il Pata, autore di 2 gol e 4 assist in 19 partite.