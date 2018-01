Vice Leiva Cercasi. La Lazio cerca un nome a centrocampo. E deve avere determinate caratteristiche: moderatamente low-cost, talentuoso, abituato a palcoscenici importanti. Di Gennaro non sta convincendo, Lotito vorrebbe dirottarlo a Salerno, il centrocampista preferirebbe restare. Ma rischierebbe di trovarsi davanti altri giocatori: la dirigenza biancoceleste sta vagliando il mercato.

ALTERNATIVE - Badelj della Fiorentina era nome caldo, anche per via dell'interesse Pioli per Cataldi. Peccato che si muoverebbe solo per andare a disputare la Champions, ma subito. Altrimenti resta a Firenze. Altri nomi nel calderone, come riporta il Corriere dello Sport: le alternative a Di Gennaro sono rappresentate da Cristoforo (in uno scambio con la Viola che coinvolgerebbe Cataldi), il ghanese Chibsah o Donsah (prezzo decisamente più alto). Tutto dipenderò da Di Gennaro: se dovesse presentarsi tirato a lucido, Inzaghi potrebbe cambiare idea e dargli qualche chance. Nel frattempo, a mercato aperto, seduta su più tavoli, la Lazio proverà ad accontentare il suo allenatore, per regalargli una valida alternativa a Leiva.