La Lazio, secondo quanto riportato Corriere dello Sport, ufficializzerà in settimana il pagamento dei 9 milioni di euro al Genk, cifra necessaria per l'acquisto completo del cartellino di Milinkovic-Savic: in questo modo sarà infatti cancellata la clausola che prevede il pagamento del 50% della somma di una futura cessione alla società belga, in cui il giocatore ha militato nella stagione 2014-15. Il serbo classe '97 continua ad essere un obiettivo concreto della Juventus.