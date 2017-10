Arriva un addio all'improvviso nello staff biancoceleste. Si è dimesso il medico nutrizionista, il dottor Angelo Pulcini, ecco l'annuncio su Facebook: “L’approccio metodologico alla gestione dell’equilibrio nutrizionale dei calciatori della SS Lazio da me seguito è il frutto di decenni di esperienza e di esperimenti sul campo. In particolare la tutela dell’equilibrio nutrizionale per tutta la durata del secondo tempo è anche stata oggetto di uno studio i cui risultati, che dimostravano sia un miglioramento della resistenza aerobica che un migliore recupero degli atleti, sono stati da me presentati al Congresso Mondiale di Medicina dello Sport tenutosi a Roma nel 2013. Differenti vedute con la Società sul mio approccio metodologico alla gestione dell’equilibrio nutrizionale dei calciatori che avrebbero certamente inquinato il mio lavoro mi hanno portato a prendere la triste decisione di lasciare l’incarico affidatomi. Chi mi conosce bene sa che nella mia vita non ho mai accettato compromessi; non avrei potuto iniziare ora. Ho rimesso quindi il mio incarico”.