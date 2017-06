La Lazio è pronta all'assalto per Luis Muriel. Dopo aver offerto 10 milioni di euro e il cartellino di Djordjevic alla Sampdoria per acquistare il colombiano, la società è biancoceleste vuole migliorare la sua offerta per convincere Ferrero a cedere il giocatore. Inoltre per Muriel è pronto un contratto alla Immobile, ovvero con un ingaggio da 1.7 milioni di euro e alcuni bonus legati ai gol realizzati.