Lazio, si continua a lavorare al dopo Biglia, anche se l'argentino è partito per il ritiro di Auronzo di Cadore, "vittima" della distanza tra le parti, tra l'offerta del Milan e la richiesta biancoceleste. Come riporta la Repubblica, se dovesse partire il sostituto prescelto è Lucas Leiva. Non è escluso comunque l'arrivo di uno tra Ozyakup e Arlsan, che potrebbero essere complementari con Lucas Leiva. In attacco l'obiettivo resta Azmoun del Rubin Kazan, in attesa che si risolva la controversia con il Rostov: presto arriverà la decisione della UEFA.