Lazio, si tratta il rinnovo di Hoedt: la società ha deciso di puntare sul centrale olandese, anche in caso di una futura cessione di De Vrij in estate. La Lazio intende prolungare il suo contratto in scadenza 2018, come riporta il Corriere dello Sport: l'intesa dovrebbe essere raggiunta per portarlo fino al 2022.