Per un difensore che va, potrebbe arrivarne un altro Wesley Hoedt-Southampton, oggi le visite mediche: trasferimento in dirittura d'arrivo, per una cifra complessiva di 17 milioni di euro. Il nome per sostituirlo è già pronto, ed è Gabriel Paletta: c’è già una base di accordo, ora bisogna trattare, in particolare sulle commissioni per l'agente. Su Paletta si esprime così Stefano De Grandis, noto giornalista di SkySport, ha commentato la possibilità che Paletta venga acquistato dalla Lazio per sostituire il partente Hoedt: “L’idea Paletta per la Lazio mi sembra intelligente: l’anno scorso al Milan ha fatto molto bene nella prima parte di campionato, fortissimo di testa e bravo nel far ripartire l’azione. Poi è stato coinvolto in qualche amnesia del Milan".