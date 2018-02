Beppe Signori, ex bomber della Lazio, compie oggi 50 anni. Queste le parole dell'ex capitano biancoceleste a Radio Incontro Olympia: "Sentire il coro 'E segna sempre lui' mi fa venire ancora i brividi. Il mio gol più bello? Secondo me quello con l'Inter. Quello contro la Juventus in un 4-0 in sforbiciata il più difficile. Il Signori di oggi? Mi rivedo in Dybala. Quel sinistro mi ritorna in mente. I consigli a Neymar? Mi hanno chiesto quale era il trucco visto che aveva già sbagliato due trasformazioni. Gli ho detto semplicemente che deve guardare il ginocchio del portiere. Quello più in basso è quello su cui caricherà il tuffo. Mi sembra che non abbia più sbagliato..."