La Lazio e Marchetti sembrano sempre più lontani. Il portiere 34enne non è stato convocato da Simone Inzaghi per il ritiro precampionato, e si allena a Formello insieme agli altri calciatori fuori rosa, in attesa di scoprire il proprio futuro. Secondo quanto detto dall'agente del giocatore Beppe Bozzo a La Gazzetta dello Sport, l'ex estremo difensore del Cagliari avrebbe estimatori all'estero, in particolare in Premier League. Marchetti nell'ultima stagione ha ceduto il ruolo da titolare a Thomas Strakosha, 12 anni più giovane. Il portiere, che non gioca dal 5 febbraio scorso, ha il contratto in scadenza nel 2018, ma il presidente Claudio Lotito sarebbe disposto a cederlo in questa finestra per monetizzarne la cessione.