In casa Lazio, Tare lo ha promesso,arriverà a breve un difensore centrale. Nelle ultime ore si registra il sorpasso di Jaroslav Jach su Paletta, che rimane fermo su una richiesta contrattuale ritenuta eccessiva dalla Lazio. Il difensore polacco ha una clausola rescissoria di 2 milioni di euro, e, come riporta la Repubblica, la Lazio vorrebbe offrire la metà. L'offerta è stata rifiutata, ma le cifre sono più che alla portata della Lazio. Ecco le parole del presidente Robert Sadowski: "La Lazio - ha rivelato a gazetawroclawska - ha fatto un'offerta per Jach, ma non l'abbiamo ritenuta soddisfacente. Il calciatore ha un contratto con noi e può liberarsi con una clausola rescissoria. Se gli italiani vogliono comprarlo, possono attivarla".