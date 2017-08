LAZIO-SPAL 0-0



LAZIO (3-4-2-1) Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta (22' s.t. Marusic), Parolo, L. Alberto, Lulic (40' s.t. Caicedo); Milinkovic, Palombi (22' s.t. Lukaku); Immobile. All. Inzaghi. A disp: Vargic, Guerrieri, Bastos, Hoedt, Patric, L. Felipe, Di Gennaro, Murgia, Lombardi.



SPAL (3-5-2) Gomis; Oikonomou (11' s.t. Cremonesi), Vicari, Vaisanen; Lazzari (44' s.t. Mattiello), Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Floccari, Paloschi (17' s.t. Borriello). All. Semplici. A disp. Marchegiani, Poluzzi, Gasparetto, Salamon, Antenucci, Bellemo, Konate, Schiavon, Rizzo.



ARBITRO Abisso di Palermo.