Spunta il retroscena, la Lazio avrebbe rifiutato due offerte importanti per Luis Alberto, una di un club italiano. Lo racconta in un tweet Jesùs Alvarado, blogger molti vicino al Siviglia: il club spagnolo avrebbe messo sul tavolo un'offerta per far tornare in Spagna il trequartista. Non solo: anche il Napoli si sarebbe mosso per tentare il colpo: entrambe le proposte sono state rispedite al mittente.



RETROSCENA MERCATO – Rispondendo su Twitter a un tifoso del Siviglia, Alvarado ha cinguettato: “Luis Alberto, sfortunatamente, sfugge completamente alle nostre possibilità. Ti dirò che nel mercato invernale il Siviglia ha provato a prenderlo con un’offerta di circa 20 milioni e la Lazio ha rifiutato. Ha anche respinto 30 milioni da Napoli“.