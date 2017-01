Djordjevic al centro del mercato in uscita in casa Lazio. Inzaghi gli ha regalato qualche minuto contro l'Atalanta, dalla Francia continuano a fioccare voci di mercato. Dopo lo stop della trattativa con il Lione, Lotito avrebbe aperto all'ipotesi di un prestito oneroso con riscatto conseguente, il che rimetterebbe in corsa il Marsiglia di Rudy Garcia. Senza l'uscita di Djordjevic, non ci saranno innesti, la dirigenza biancoceleste è stata chiara.