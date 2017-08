Nome nuovo per il mercato della Lazio: Marvin Zeegelaar, terzino sinistro olandese (classe 1990 scuola Ajax) in forza allo Sporting Lisbona.



Rimane viva la pista per Paletta: c'è l'accordo sull’ingaggio, ma serve trovare quello col Milan. Alternative Hinteregger (Augsburg) e Kempf (Friburgo).



Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste de Vrij è pronto a prolungare fino al 2019 il contratto in scadenza a giugno con una clausola di rescissione vicina ai 30 milioni di euro.